Минск продолжает контакты с европейцами: Лукашенко заявил о готовности к диалогу с соседями

Лукашенко заявил о готовности к диалогу со странами ЕС и США. Фото: Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белорусские политики продолжают проводить непубличные контакты с европейскими представителями. Минск готов к диалогу с соседями. Так сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с телеканалом Al Arabiya.

При этом политик уточнил, что Минск не даст собой командовать. Он призвал к переговорам на равных условиях. По словам белорусского лидера, Минск открыт ко взаимовыгодному, "нормальному" сотрудничеству со всеми.

"Неплохо было бы, если бы американцы нам помогли с нашими соседями нормализовать отношения. Мы от любой помощи не отказываемся. Но я хочу, чтобы вы знали, что мы ведь ведем диалог не только с американцами, мы находимся в тесном контакте, пока не в публичном пространстве, с представителями крупных европейских государств", - рассказал Александр Лукашенко.

Политик ранее отметил, что заявления европейских лидеров о якобы планах РФ напасть на страны ЕС похожи на подготовку собственной атаки. Президент Белоруссии пояснил, что подобных возгласов о якобы агрессивной России на Западе становится все больше.