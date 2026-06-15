Умер Владимир Кузьмин, создатель советского синтезатора "Поливокс"

Инженер Владимир Кузьмин скончался от инсульта на 72-м году жизни Фото: Ольга ЮШКОВА.

Инженер и создатель советского синтезатора "Поливокс" Владимир Кузьмин ушел из жизни 12 июня. Он скончался на 72-м году жизни. Конструктор умер от инсульта. Так сообщил гендиректор Экспериментальной фабрики электронных музыкальных инструментов Антон Бойков в беседе с ТАСС.

Уточняется, что Владимир Кузьмин ранее перенес два инсульта. Ослабленный организм не смог справиться с третьим ударом. Стоит отметить, что инженер всю жизнь занимался разработкой электромузыкальных инструментов. Его синтезатор "Поливокс" в советское время получил широкое международное признание.

"Владимир Михайлович скончался от третьего по счету инсульта", - оповестил Антон Бойков.

Месяцем ранее из жизни ушел главный конструктор ракетного комплекса "Воевода" Станислав Ус. Ему было 89 лет. Конструктор умер в Днепропетровске. Станислав Ус был одним из главных разработчиков семейства советских тяжелых межконтинентальных баллистических ракет Р-36М.