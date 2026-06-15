В Ярославской области ликвидируют последствия атаки БПЛА: пожар на топливной базе тушат более суток

В Рыбинске продолжается тушение пожара на топливной базе после удара ВСУ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В прошедшие выходные ВСУ атаковали Ярославскую область. Целью беспилотников стала топливная база в Рыбинске. К настоящему моменту продолжается тушение возникшего на объекте пожара. Такими данными поделился губернатор Ярославской области Михаил Евраев в мессенджере "Макс".

Возгорание произошло из-за атаки на резервуар с топливом. Все силы и средства привлечены к работе над ликвидацией последствий, отметил губернатор.

"Продолжается тушение пожара на топливной базе в Рыбинске. Возгорание произошло после вражеской атаки БПЛА в воскресенье", - написал Михаил Евраев.

В Тульской области прошлой ночью из-за удара ВСУ погибли три человека. Еще трое жителей получили ранения. Всего над регионом отразили атаку 16 беспилотников. Повреждения получили жилые дома и коммерческие объекты в нескольких поселках.