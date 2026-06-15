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НовостиВ мире15 июня 2026 22:13

Британский путешественник попал в Книгу Гиннесса: он обогнул планету по воздуху, воде и земле

Британец Кетчелл первым совершил три кругосветных путешествия разными способами
Алина КОЧНЕВА
Британец Кетчелл первым совершил три кругосветных путешествия разными способами

Британец Кетчелл первым совершил три кругосветных путешествия разными способами

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Путешественник из Британии Джеймс Кетчелл установил мировой рекорд. Он попал в Книгу Гиннесса как первый человек, обогнувший планету тремя разными способами. Британец совершил кругосветные путешествия по воздуху, воде и земле, пишет The Daily Telegraph.

Джеймс Кетчелл путешествует в одиночку. В 2013 году он обогнул Землю на велосипеде. Спустя шесть лет мужчина отправился в кругосветку на винтокрылом летательном аппарате. Британец стартовал с аэродрома в Гэмпшире. Через 175 дней он возвратился в исходную точку.

Третье путешествие завершилось 13 июня. На этот раз мужчина обогнул Землю на лодке Mindset. Плавательное средство преодолело 55 тысяч километров.

Между тем супружеская пара из России решила пройти пешком от Москвы до Владивостока. Семья преодолеет маршрут длиной в 9500 километров. По словам пары, большие цели достигаются маленькими шагами.