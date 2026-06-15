Мирошник: ЕС пытается сорвать переговоры по Украине Фото: REUTERS.

Лидеры "евротройки" намерены сорвать мирные инициативы по Украине. Они предпринимают соответствующие попытки в ходе проходящего во Франции саммита G7. На это указал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью "Известиям".

Дипломат подчеркнул, что именно поэтому Москва не намерена принимать посреднические услуги от Европы. Страны ЕС приняли сторону Киева и отстаивают его интересы, констатировал посол.

"У Европы в рамках переговоров есть только одно стремление - как можно быстрее их закончить. Я имею в виду - сорвать", - резюмировал Родион Мирошник.

На саммите G7 присутствует также президент США Дональд Трамп. Он оповестил, что после конфликта с Ираном вновь вернется к украинскому урегулированию. Дональд Трамп уже провел ряд встреч с европейцами в рамках саммита. Они обсудили Украину и меморандум США и Ирана.