Стало известно, сколько смогут получать никогда не работавшие россияне при выходе на пенсию

Не работавшие россияне могут получать только социальную пенсию в 16 тысяч Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Никогда не работавшие россияне могут рассчитывать только на социальную пенсию. Граждане без официального трудового стажа будут получать порядка 16,5 тысячи рублей. Получение такой пенсии возможно при достижении мужчинами возраста 69 лет, женщинами - 64 лет. Об этом проинформировала директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова в беседе с ТАСС.

Она пояснила, что в РФ никто не лишен права на пенсионное обеспечение. Однако никогда не работавшие официально граждане не могут сформировать требуемых условий. К ним относятся страховой стаж не менее 15 лет и пенсионный коэффициент - от 30.

"Для данной категории законодательством предусмотрена социальная пенсия по старости", - прокомментировала Нина Гукасова.

В 2026 году средний размер соцпенсии составляет чуть более 16 тысяч. Это в два раза больше, чем десять лет назад. Социальная пенсия в РФ в 2016 году равнялась 8 634 рублям.