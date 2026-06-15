Лукашенко прокомментировал угрозы Зеленского словами "как поют, так и отпевают" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил Минску. Он заявил, что Киев якобы сформировал 500 целей в республике. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал угрозы Зеленского поговоркой "как поют, так и отпевают". Так он сказал в интервью телеканалу Al Arabia.

Александр Лукашенко признал, что мог "переборщить" при критике Зеленского. Он назвал свою реакцию ответом на "заявления невпопад" киевского главаря. Политик призвал украинские власти к осторожности.

"Он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают", - подытожил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии, кроме того, прокомментировал ситуацию с отводом войск РФ от Киева в 2022 году. По его словам, Москву обманули. Александр Лукашенко заявил, что Россию ввели в заблуждение Ватикан и израильтяне.