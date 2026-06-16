В Раде призвали к диалогу с Россией. Фото: Hennadii Minchenko/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Рады Артем Дмитрук высказался о ситуации на Украине. Он признал, что "власть имущие" в Киеве не могут отказаться от интересов, связанных с Западом. При этом достичь мира с Россией можно только через прекращение выполнения указаний кураторов. Артем Дмитрук посоветовал властям начать диалог с РФ. Так он написал в своем Telegram-канале.

Нардеп считает, что украинские руководители вряд ли смогут пожертвовать привычной жизнью ради установления мира. По его словам, сейчас никто в Киеве не рискнет своими активами и будущим на Западе.

"Когда мне говорят, что СВО может закончиться осенью, я не вижу, как она может закончиться: ни сейчас, ни ближе к осени. Во-первых, потому что этот конфликт крайне необходим Европе. Во-вторых - представьте себе положение большинства украинских власть имущих. Их жизнь давно находится не на Украине", - оценил ситуацию Артем Дмитрук.

Стало известно, что состояние киевского главаря Владимира Зеленского приближается к пяти миллиардам долларов. За время СВО он стал одним из богатейших людей в Европе.