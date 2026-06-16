Погиб Чингиз Додиев, каскадёр из сериала «Морские дьяволы»

Каскадёр Додиев погиб в зоне СВО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погиб Чингиз Додиев, мастер рукопашного боя, каскадёр, снимавшийся во многих телепроектах. Додиев погиб в зоне СВО, информирует ТАСС со ссылкой на его вдову Цыпилму Базарову.

«Он погиб 3 июня на Украине, на территории проведения специальной военной операции, при выполнении боевого задания - так сообщило командование», - рассказала Базарова агентству.

Додиеву было 32 года. Он не только сам профессионально занимался рукопашным боем, но и тренировал детей и взрослых. В фильмографии Додиева такие проекты, как «Морские дьяволы», «Майор Гром», «Тайны следствия», «Василий Тёркин» и другие.

В зоне СВО Чингиз Додиев служил стрелком, был помощником гранатометчика в мотострелковой роте. Подробности читайте здесь на «КП-Петербург».

Ранее сообщалось, что актер сериала «Доктор Живаго» Филипп Яловега погиб в зоне СВО.

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