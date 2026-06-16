Стала известна личность убитого в Польше россиянина

Застреленным в Польше гражданином РФ оказался художник Скрепецкий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Гражданин Белоруссии задержан в Польше за убийство российского художника Семена Скрепецкого. Об этом сообщает издание wPolsce24.wPolsce24.

«По неофициальной информации, задержанный мужчина — гражданин Белоруссии», — отмечается в сообщении.

Напомним, в Белой Подляске во время уличной стрельбы погиб гражданин России. Подозреваемый задержан недалеко от консульства Белоруссии. Мотивы нападающего неизвестны, его продолжают допрашивать следователи. Польские власти пока не делали официальных заявлений о ходе расследования. Также непонятно, какой срок может грозить нападавшему.

Недавно стало известно об еще одном громком нападении в Польше. Отмечается, что польские силовики устроили погоню за четырьмя гражданами Белоруссии. Во время фейковой спецоперации польских силовиков. Мужчины купили авто на территории Германии и следовали к себе домой. На территории Польши их преследовали затонированные джипы, из которых выбежали люди в черной одежде, разбили стекло и вытащили одного белоруса. Иван из Слонима, пострадавший при нападении, не верил, что это полиция, так как на джипах не было опознавательных знаков.

Двое белорусов смогли уехать, двое остались. 60-летний Александр пытался скрыться на авто, но его расстреляли. В машине насчитали 29 отверстий. Водитель был ранен в ноги, ухо и щеку и оставался без помощи до приезда скорой.

После задержания польские силовики обыскали машины, но поняли, что взяли не тех людей. Приехали представители других структур, а пассажиры джипа надели нашивки. Задержанным белорусам провели тесты на алкоголь и наркотики, но ничего не обнаружили. Раненного белоруса отправили в больницу, где его прооперировали.

Ранее стало известно об аресте россиянина в Таиланде. Мужчину задержали силовые структуры страны, ему грозит смертная казнь. Отмечается, что он перевозил наркотические вещества, как утверждает задержанный, для собственного пользования, а не на продажу. Но вес запрещенных веществ был слишком большим. В Таиланде за хранение наркотиков такого объема грозит смертная казнь.

До этого KP.RU рассказал о смерти еще одного россиянина в Таиланде. Только в этом случае криминала в деле нет никакого. Он скончался от теплового удара во время восхождения к храму.