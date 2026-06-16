В Госдуме рассказали, кто из россиян может получить 100% компенсацию ЖКХ

Аксененко заявил о праве героев СССР и РФ на полную компенсацию ЖКХ Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Герои Советского Союза и Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и приравненные к ним категории граждан имеют право на полное возмещение расходов за жилье и коммунальные услуги. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Парламентарий пояснил, что для большинства других льготников — ветеранов, инвалидов, многодетных семей и пенсионеров — действует частичная компенсация или субсидии. При этом отдельные категории граждан могут получать полную компенсацию по специальным нормам федерального или регионального законодательства. Депутат подчеркнул, что льготы зависят не только от федеральных норм, но и от законов субъекта, где проживает человек.

Как писал KP.RU, ранее Социальный фонд России напомнил гражданам, что ведомство оказывает семьям с детьми около 40 видов поддержки, включая выплаты, льготы и компенсации. Помощь предоставляется на всех этапах — начиная с беременности и заканчивая взрослением ребенка.