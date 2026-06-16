Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Союзники Киева пытаются избежать конфликта с президентом США Дональдом Трампом на саммите «Большой семёрки», пока он разбирается с иранским кризисом и переключает внимание на российско-украинский конфликт. Об этом пишет издание Politico. Однако лидер Белого дома вновь вспомнил о своих предвыборных обещаниях.

Трамп, прибывший во Францию на следующий день после своего дня рождения, был в отличном настроении. Он сообщил журналистам, что мероприятие прошло успешно, и встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Затем президент США пообещал использовать свои новые полномочия для урегулирования конфликта на Украине, который, как он ранее заявлял во время предвыборной кампании 2024 года, должен был закончиться в течение 24 часов после его вступления в должность. Отмечается, что его дедлайн в 24 часа вновь испугал союзников США в Европе.

«Теперь, когда с этим покончено, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли мы это сделать. Двадцать пять тысяч человек в месяц умирают, в основном солдаты. Так не должно быть», — резюмировал Трамп, сидя рядом с Макроном. При этом американский лидер не уточнил, готов ли он поддерживать стратегию ЕС, которая заключается в давлении на Россию.

До этого позиция Трампа была ясна. Он считал, что именно Киев задерживает переговорный процесс по Украине. Ведь нелегитимный президент Владимир Зеленский отказывается от компромисса и выставляет невыполнимые условия.