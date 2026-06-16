Аналитик Бо: Запад сам создал себе проблемы, спровоцировав конфликт на Украине. Фото: Sergey Elagin/GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада провоцируют конфликты в разных странах, в том числе и на Украине. А в итоге сами создают себе проблемы. Об этом в эфире YouTube-канала заявил полковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо.

По его словам, в каждой стране, где в дела вмешивался Запад, он сам загонял себя в угол и уже не может управлять ситуацией.

«И сегодня США фактически не контролируют то, что происходит в России, на Украине, в Ираке, Афганистане. Сейчас у нас идет конфликт, это очевидно, но мы видим, что Россия одерживает верх», — отметил он.

Жак Бо недоумевает, как западные страны загоняют себя в тупик. Это, отмечает эксперт, или ошибки политиков, или плохие просчеты последствий своих решений.

Накануне бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в апреле этого года Запад и Украина планировали открыть второй фронт против РФ в Приднестровье.

В свою очередь помощник президента Российской Федерации, председатель Морской коллегии Николай Патрушев предупредил, что страны Запада не просто ведут подготовку к блокаде Балтики и Черного моря, но и работают над другими сценариями, включая превентивные удары по российским морским базам.