Стало известно о просьбе к России от многих стран на фоне конфликта на Ближнем Востоке Фото: REUTERS.

Большинство стран-партнеров на Ближнем Востоке просят Россию увеличить поставки азотных и фосфорных удобрений. Об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут в беседе с «Известиями». Нужно отметить, что о просьбе к России стало известно на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«После ситуации на Ближнем Востоке подавляющее большинство наших партнеров попросило об увеличении поставок [удобрений] азотной и фосфорной группы. Азотная группа — это ключевая, по которой идут просьбы, а также сложные удобрения, в которых тоже есть азотная составляющая», — говорится в сообщении от Лут.

Поставки калийных удобрений стабильны и не зависят от ситуации на Ближнем Востоке. Россия получила запрос от Эфиопии на крупный объем удобрений. Минсельхоз рассматривает переход на трехлетние контракты с партнерами, отметила Лут.

Недавно стало известно, что спрос на удобрения в странах Глобального Юга значительно вырастет в ближайшие пять лет. Россия, занимая 20% мирового рынка минеральных удобрений, увеличивает свою долю из-за ситуации в Ормузском проливе. Более того, российские удобрения покупают и в США, в мае 2026 года стало известно, что показатель поставок достиг рекордных отметок.