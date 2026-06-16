Reuters: Нетаньяху и Трамп оказались на грани конфликта из-за мира с Ираном Фото: REUTERS.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп оказались на грани конфликта из-за мирного соглашения по Ирану. Уж слишком разные цели у политиков. Об этом сообщает Reuters.

Так, если Нетаньяху мечтал вместе с США свергнуть иранское руководство и стать единоличным архитектором политики на Ближнем Востоке. То второй - ищет пути выйти из войны с Ираном. В итоге же цели обоих лидеров не достигнуты, а израильские военные операции в Ливане приостановлены.

Пока в Тель-Авиве боятся громко критиковать главу Белого дома, боясь гнева Трампа. Однако в частных беседах израильских политиков сквозит разочарование. Они называют соглашение Вашингтона и Тегерана «ужасным для Израиля».

США заявляют, что в течение следующих 60 дней, пока действует режим прекращения огня, будут проведены переговоры по всем условиям, которые позволят снять обеспокоенность США и Израиля, особенно по поводу ядерной программы Ирана. Но Израиль уверен, что режим прекращения огня продлят, и ЦАХАЛ не сможет наносить удары по Ливану.

К слову, накануне Итамар Бен Гвир, министр нацбезопасности Израиля набрался смелости выступить против США в вопросе урегулирования иранского конфликта. Отмечается, что в Тель-Авиве не хотят признавать мирное соглашение между Тегераном и Вашингтоном.