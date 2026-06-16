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НовостиПолитика16 июня 2026 6:24

В России хотят полностью отменить возрастные ограничения для фильмов об СВО

Матвиенко предложил отменить возрастные ограничения на фильмы об СВО
Мария СПИРИДОНОВА
Матвиенко предложил отменить возрастные ограничения на фильмы об СВО

Матвиенко предложил отменить возрастные ограничения на фильмы об СВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Продюсер Игорь Матвиенко предложил полностью отменить возрастные ограничения для фильмов о специальной военной операции (СВО). В беседе с ТАСС он пояснил, что современные подростки и так получают гораздо больше информации из интернета, чем из кинотеатральных картин.

Матвиенко напомнил, что в советское время дети смотрели все военные фильмы без ограничений, и это воспринималось нормально. При этом он подчеркнул, что ответственность за выбор фильма для ребенка лежит на родителях, которые должны понимать, куда ведут своих детей.

Как писал KP.RU, ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала больше снимать фильмов о Донбассе и СВО. На пленарном заседании Совфеда председатель палаты подчеркнула, что правда о событиях в регионе должна быть зафиксирована через кино и творческие проекты для широкой аудитории. По ее словам, даже жесткие кадры должны увидеть зрители, чтобы память о произошедшем не угасала.