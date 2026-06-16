Россиянам назвали один из самых популярных предлогов для мошенничества

МВД: предложения о работе за границей остаются популярным видом мошенничества Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Одной из самых распространенных уловок мошенников по-прежнему остаются предложения о трудоустройстве за границей. Аферисты действуют терпеливо и месяцами ведут жертву через этапы псевдооформления. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В качестве примера в ведомстве рассказали о менеджере из Москвы. Он разместил резюме на одном из job-сайтов. Вскоре ему написал в мессенджере человек, назвавшийся представителем иностранной компании. Мужчине предложили место на складе в Германии. Затем к переписке подключился второй участник схемы. Преступник представился специалистом по визовым вопросам и документам.

После этого аферисты взяли на себя роль кураторов. Они объясняли, какие бумаги нужно собрать, рассказывали о визовой процедуре и настаивали на том, что для трудоустройства необходимо открыть счет в европейском банке. Для подтверждения финансовой состоятельности мужчине предложили зарегистрироваться на криптовалютной платформе и пополнить счет.

Как только потерпевший перевел 270 тысяч рублей, мошенники объявили о внезапной блокировке средств. Для их разблокировки они потребовали новый платеж. В МВД напомнили, что рабочая виза оформляется исключительно через консульство или визовый центр страны на основании официального приглашения от работодателя. Никаких криптоплатформ и предоплат это не требует.

Напомним, что в России с 1 марта 2027 года начнет действовать закон Антифрод 2.0, который направлен на усиление защиты граждан от аферистов. Подробности читайте на сайте KP.RU.