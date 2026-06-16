El Pais: война между фон дер Лейен и Каллас за власть подрывает позиции ЕС. Фото: Philipp von Ditfurth/GLOBAL LOOK PRESS

Европейские дипломаты полны иронии. По их мнению, институты ЕС все больше напоминают «Игру престолов». Здесь борьбу за контроль над дипломатией развернули глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом сообщает El Pais.

И сейчас, пишут журналисты, противостояние обострилось. За этим бюрократическим спором, в котором нарастают трения из-за персонала, из-за объявления политических позиций или из-за повестки дня, стоит более глубокая институциональная война: за то, кто контролирует европейскую внешнюю политику в самое неспокойное и нестабильное время для Европы со времен Второй мировой войны.

«Эти ссоры и скрытые действия оказывают медвежью услугу дипломатии ЕС. Они не создают хорошего имиджа», - сожалеет высокопоставленный источник в сообществе, ветеран Брюсселя.

Бывший еврочиновник добавил, что теперь конфликт уже перетек из кулуаров в заголовки самых общих новостей.

Ранее сообщалось, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен может быть связана с реформой дипломатической службы Евросоюза и возможным лишением полномочий главы дипломатии ЕС Каи Каллас.