Медведев: Международный суд впервые признал суверенитет РФ в новых границах Фото: REUTERS.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение третейского суда в Гааге имеет важное значение для будущего, поскольку международная судебная инстанция впервые признала суверенитет России в новых границах.

"С точки зрения долгосрочных интересов России это, конечно, хорошо. По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах. И для будущего это имеет большое значение", - написал зампред Совбеза РФ в мессенджере "Макс".

Напомним, Россия победила в международном арбитраже в Гааге по делу о правах в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Арбитраж отклонил требования Украины о суверенитете над Крымом, возврате ресурсов, выплатах и демонтаже Крымского моста. Россия подтвердила статус этих акваторий как своих внутренних вод.