Британия ввела санкции против 27 якобы связанных с РФ судов, включая три танкера. Фото: Philipp von Ditfurth/GLOBAL LOOK PRESS

Британия ввела санкции против 27 якобы связанных с Россией судов, включая три СПГ-танкера. Об этом говорится в опубликованном Лондоном документе.

Кроме того, под британские рестрикции попали несколько российских банков, а также в отношении компании «Росгосстрах».

Накануне сообщалось, что Великобритания объявит 16 июня о новом пакете санкций против России, который затронет суда, перевозящие сжиженный природный газ. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Кира Стармера, опубликованном к открытию саммита G7 во французском Эвиане.

Днем ранее Евросоюз ввел дополнительные санкции против России. Отмечается, что в список ЕС были включены более 80 физических лиц и организаций, в том числе и из дружественных стран.