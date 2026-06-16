«Через два часа узнал, что сына больше нет»: семья в Ханты-Мансийске хотела спасти ребенка от бесплодия, но рядовая операция обернулась трагедией

На фото потерпевший — 3-летний Кирилл. Фото предоставлено отцом героя публикации

В Ханты-Мансийске родители хотели спасти своего 3-летнего сына от бесплодия, но история окончилась трагедией. Об этом пишет издание «КП-Екатеринбург».

В июле 2024 года глава семьи получил работу в Ханты-Мансийске и переехал туда с женой и тремя детьми. В апреле 2025 года Серафима отвела младшего сына Кирилла к урологу в ОКБ Ханты-Мансийска, где мальчику поставили диагноз «бесплодие». Была назначена операция, которая считается несложной.

За день до хирургического вмешательства Александр (отец пострадавшего) лег с сыном в больницу. Серафима (мама погибшего мальчика) осталась дома.

«Утром 21 мая Кирилл смотрел мультики и пел песни. Но когда пришло время готовиться к операции, вдруг сказал: «Пап, я боюсь». Мы с сыном обнялись, и около 8:20 его увезли в операционную. Следом анестезиолог объяснил, что после операции сына отвезут в реанимационное отделение, где он будет приходить в себя. Через два часа узнал, что сына больше нет», — рассказал журналистам отец мальчика.

22 мая 2025 года Александр обратился в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Назначена судебно-медицинская экспертиза. А позже выяснилось, что смерть наступила из-за неблагоприятного влияния анестезии на фоне миокардита. Причинен тяжкий вред здоровью.

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