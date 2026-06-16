Трамп не хотел отпускать руку жены Макрона, момент попал на видео Фото: REUTERS.

На полях саммита «Большой семерки» президент США Дональд Трамп стиснул Брижит Макрон в своем фирменном рукопожатии. Глава Белого дома до последнего не хотел отпускать руку супруги французского лидера. Момент попал в объектив камеры и быстро разлетелся по сети.

На записи четко видно, как Брижит пытается вырвать руку из цепкого захвата, однако американский президент крепко удерживает ее. Курьезная сцена не осталась незамеченной среди политиков Франции. На нее тут же отреагировал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он оставил саркастичный комментарий в своем аккаунте в соцсети X.

Трамп наградил жену Макрона фирменным рукопожатием

Трамп наградил жену Макрона фирменным рукопожатием

«На этот раз не Макрон, а Брижит получила очень крепкое рукопожатие от Трампа!» - иронично отметил чиновник.

Ранее на этой же встрече Дональд Трамп поднял тему урегулирования украинского кризиса. Он заявил, что обязательно вернется к этому конфликту, как только заключит мирную сделку с Ираном.