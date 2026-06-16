SN: вспышка Эболы в Конго гораздо масштабнее, чем по официальным данным. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Вспышка Эболы в Конго оказалась гораздо масштабнее, нежели о ней говорят официальные данные. Как отмечают в организации Oxfam, число случаев, вероятно, выше официальных данных, поскольку отслеживание контактов затруднено, не хватает чистой воды, а санитарная инфраструктура находится в плачевном состоянии. Об этом сообщает Sky News.

Гуманитарная организация заявила о почти полном коллапсе санитарно-гигиенической инфраструктуры и критическом снижении эффективности отслеживания контактов с тех пор, как начал распространяться редкий штамм вируса Бундибугйо.

Так, например, только каждый пятый медицинский центр в провинции Итуру республики, в одном из эпицентров вируса, имеет доступ к достаточному количеству чистой воды. А в Монгбвало, городе с населением около 140 000 человек в этой же провинции, только 20% населения имеют доступ к чистой воде и лишь 25% — к функционирующим санитарным и гигиеническим сооружениям.

Накануне сообщалось, что в Демократической Республике Конго зафиксирован один из самых высоких суточных приростов заболеваемости лихорадкой Эбола. За 24 часа в стране выявлено 72 новых случая, общее число подтвержденных заражений достигло 782. Умерли 182 человека, при этом 32 летальных исхода подтверждены за те же сутки.