Топ-менеджер «Роснано» Маричев: Пять лет новая команда не ликвидировала, а восстанавливала проекты. Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС

Новая команда «Роснано» за последние пять лет сумела полностью переформатировать деятельность института развития. Вместо ликвидации компании руководство сосредоточилось на антикризисном восстановлении проектов и возврате утраченных средств. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал топ-менеджер «Роснано» Михаил Маричев.

По его словам, нынешняя госкомпания больше не нуждается в постоянных финансовых вливаниях со стороны государства. Маричев уверен, что уже сегодня компания готова к переходу в новый инвестиционный цикл без привлечения свежих госсубсидий.

«Это история про то, как из тяжелого наследия, спорных активов и долгового давления собрать компанию с положительной ликвидностью, минимальной зависимостью от государственной подпитки и без опоры на новые госденьги», — заявил он.

Маричев отметил, что оздоровление подкреплено конкретными юридическими победами. В рамках борьбы за возвращение незаконно выведенных активов и прав «Роснано» добилась крупных судебных успехов: 5,6 млрд рублей составляет сумма возмещения убытков по одному из решений арбитражного суда; 1,6 млрд и 6,5 млрд рублей — объемы удовлетворенных гражданских исков по итогам рассмотрения уголовных дел.

Топ-менеджер «Роснано» подчеркнул, что ключевая цель работы сегодня — не просто денежные требования, а полный возврат незаконно выведенных активов и исключительных прав.

Как писал сайт KP.RU, в марте 2025 года суд наложил арест на имущество трех обвиняемых из компании «Роснано» в превышении должностных полномочий. Решение приняли в качестве обеспечительной меры.