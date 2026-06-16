В МИД Ирана рассказали о сроках возобновления мирных переговоров с США

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи Фото: REUTERS.

Переговоры США и Ирана о снятии санкций и ядерной программе начнутся в Женеве после подписания меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Так в МИД Ирана прокомментировали возможность возобновления переговорного процесса с Вашингтоном.

«Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США был окончательно согласован в воскресенье и в ближайшее время будет официально подписан — вероятно, в пятницу — и в месте, которое будет определено позже. Одновременно с этим начнется новый раунд переговоров между Ираном и США с целью достижения окончательного соглашения», — резюмировал иранский дипломат.

Напомним, у Ирана и США разняться цели по результатам мирного урегулирования в регионе. Вашингтон хочет добиться временного прекращения огня, а Иран нацелен на стабильный мир в регионе. Более того, камнем преткновения у сторон является ядерная программа. Тегеран не намерен отказываться от возможности работать с мирным атомом.