В Крыму хотят переименовать ряд улиц и учреждений: подробности

Глава парламента Крыма заявил о планах переименования улиц полуострова Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму планируют пересмотреть названия улиц, общественных пространств и учреждений. Об этом заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

По его словам, переименование коснется тех объектов, которые связаны с личностями, оставившими негативный след в истории страны. Взамен им могут присвоить имена выдающихся военачальников и ученых.

«Убежден, нам необходимо провести ревизию, рассмотреть возможность переименования этих объектов, присвоения им имен наших выдающихся военачальников, деятелей культуры, ученых. Их у нас достаточно», - написал Константинов.

Подготовкой материалов для ревизии займется профильный комитет Госсовета по патриотическому воспитанию и молодежной политике. Возглавляет его историк Владимир Бобков.

Ранее стало известно, что представители Международного арбитражного суда единогласно признали Крым российским. В суде отметили, что наша страна имеет право владеть природными ископаемыми в Причерноморье и развивать там инфраструктуру.