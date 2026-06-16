Певец Валерий Леонтьев пересмотрел гастрольную политику: что теперь ждать российским поклонникам артиста

Певец Валерий Леонтьев поднял цену за выступление в России до 17 млн рублей. Фото: Komsomolskaya Pravda/GLOBAL LOOK PRESS

Певец Валерий Леонтьев пересмотрел гастрольную политику и поднял ценник на выступление для россиян до 17 миллионов. А вот за выступление для иностранцев звезда советской эстрады возьмет всего 12 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как отмечают источники канала, артист больше не выступает на одиночных корпоративах - 77-летнему певцу все тяжелее даются перелеты: скачет давление, начинаются головные боли и растет нагрузка на сосуды.

Кроме того Леонтьев пересмотрел свои тарифы. Теперь за 50 минут выступления для российской публики он берет минимум 17 млн рублей, зарубежный концерт обходится на 5 миллионов дешевле.

Ранее продюсер Виктор Дробыш заявил, что самой востребованной и высокооплачиваемой звездой российской эстрады в 2025 году стала певица Надежда Кадышева, гонорар которой составляет не менее 50 млн рублей.

До этого стало известно, что Кадышева отказалась от новогодней съемки на «России» из-за обиды. Она предпочла поучаствовать в новогодней программе на Первом канале.