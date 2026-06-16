Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2026 8:32

Смоленские власти усиливают помощь малому и среднему бизнесу

Одной из эффективных мер поддержки бизнеса стала льготная аренда имущества
Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области

По поручению губернатора всеми муниципальными и городскими округами приняты Положения об особенностях предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества, техническое состояние которого требует проведения капитального ремонта или реконструкции.

"Теперь в период проведения капитального ремонта или реконструкции ежемесячная плата составляет один рубль. После завершения ремонтных работ и ввода объекта в эксплуатацию арендатор платит 50% от рыночной стоимости аренды в течение двух лет", - написал в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Льготные условия аренды позволят бизнесу значительно снизить стартовые затраты и направить сэкономленные средства на ремонт, модернизацию и реализацию новых проектов.