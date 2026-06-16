Смоленские власти усиливают помощь малому и среднему бизнесу

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области

По поручению губернатора всеми муниципальными и городскими округами приняты Положения об особенностях предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального имущества, техническое состояние которого требует проведения капитального ремонта или реконструкции.

"Теперь в период проведения капитального ремонта или реконструкции ежемесячная плата составляет один рубль. После завершения ремонтных работ и ввода объекта в эксплуатацию арендатор платит 50% от рыночной стоимости аренды в течение двух лет", - написал в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Льготные условия аренды позволят бизнесу значительно снизить стартовые затраты и направить сэкономленные средства на ремонт, модернизацию и реализацию новых проектов.