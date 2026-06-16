Эстонцы идут на крайние меры из-за желания попасть в Россию: подробности

Сотни людей, пытающихся попасть из Эстонии в Россию, идут на крайние меры. Фото: Sergei Stepanov/XinHua/Global Look Press

Сотни людей, пытающихся попасть из Эстонии в Россию, идут на крайние меры. Сообщается, что эстонцы ночуют на улице из-за сокращения властями времени работы пункта пропуска в Нарве на четыре часа. Об этом пишет издание Baltnews.

"Более сотни человек остались ждать очереди до утра, чтобы сохранить свои места до открытия пункта утром", — указывается в материале.

Все из-за погранпункта, который сократил свою работу. Пограничный пункт "Нарва-1" впервые закрылся в 19:00 по новому графику. Ранее он работал до 23:00.

Собравшиеся считают сокращение работы погранпунктов в летние каникулы издевательством, особенно в условиях длительного ожидания под солнцем.

Ранее KP.RU сообщил, что это именно эстонские пограничники вводят ограничения и усложняют жизнь своим же гражданам. С российской стороны пункты перехода работают круглосуточно.