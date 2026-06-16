Жена комика Сабурова заявила, что переехала на ПМЖ в Алма-Ату вслед за мужем Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Диана Сабурова, супруга комика Нурлана Сабурова, заявила, что переехала на постоянное место жительства в Алма-Ату. Об этом она написала в своих соцсетях.

По словам жены артиста, ей задавали много вопросов по этому поводу, и она решила прояснить ситуацию, подтвердив, что действительно перебралась на ПМЖ в Казахстан к супругу.

Отметим, что 30 января Нурлану Сабурову ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет. После прибытия из Дубая комика не выпустили из аэропорта «Внуково», после чего он решил уехать в Алма-Ату.

Ранее KP.RU писал, что комик Нурлан Сабуров, много лет работавший в России, пытался получить официальные документы в РФ, но не смог сдать языковой тест, объяснив неудачу сложностью вопросов на экзамене, в то время как его жена сдала. По его словам, он поддерживает миграционную политику России и пытался оформить документы «для налоговой».