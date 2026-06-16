BZ: Украине не вернуть поддержку США Фото: REUTERS.

Киеву не стоит ожидать возобновления прежнего уровня всесторонней поддержки со стороны Вашингтона. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

По данным газеты, вероятность возвращения Вашингтона к политике максимальной поддержки Киева, от которой президент США Дональд Трамп отказался после своего второго вступления в должность, продолжает снижаться.

«Пока президент США продолжает звонить, отправлять переговорщиков в Москву и публично говорить о переговорах, вероятность возврата к той политике максимальной поддержки Киева становится всё меньше», — отмечается в публикации.

Авторы статьи подчеркивают, что такая ситуация создает дополнительные сложности для Владимира Зеленского. Как отмечают журналисты, Киев заинтересован не только в получении новых партий вооружений и улучшении положения на затянувшемся фронте в Донбассе, но и в усилении международного давления на Москву.

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Дональдом Трампом возможную трёхстороннюю встречу с Владимиром Путиным. Также он заявил о планируемой встрече с американским лидером на саммите G7.