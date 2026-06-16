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НовостиВ мире16 июня 2026 8:55

Дмитриев: ЕС пытается сорвать мирные переговоры по Украине на саммите G7

Глава РФПИ назвал лицемерными попытки евросоюзников навязать Трампу жесткую линию против Москвы
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
Дмитриев: ЕС пытается сорвать мирные переговоры по Украине на саммите G7

Дмитриев: ЕС пытается сорвать мирные переговоры по Украине на саммите G7

Фото: REUTERS.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обвинил Евросоюз в попытке сорвать мирные переговоры по Украине на саммите G7. Свою оценку он высказал в социальной сети X.

«Ядовитые пилюли» ЕС/ЕК, призванные сорвать мирные переговоры, слишком очевидны и задерживают мир, навязывая устаревшие, нереалистичные решения. Лицемерие, когда оно разоблачено, не работает», — написал Дмитриев.

Он прокомментировал публикацию в Politico о том, что союзники Киева на саммите G7 попытаются убедить президента США Дональда Трампа в необходимости более жесткой позиции по отношению к Москве. По их мнению, это якобы самый быстрый способ завершить конфликт на Украине.

Ранее KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции заявил, что настает время «перейти к украинскому вопросу», поскольку с Ираном уже все решено.