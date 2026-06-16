В Индии временно заблокировали Telegram: в правительстве объяснили необходимость «крайних мер»

В Индии временно заблокировали Telegram из-за мошенничества с экзаменами NEET Фото: REUTERS.

Министерство образования Индии объявило о временной блокировке мессенджера Telegram на территории страны до 22 июня. Власти пошли на этот шаг после того, как платформа начала массово использоваться мошенниками для «введения в заблуждение кандидатов», сдающих национальный вступительный экзамен по медицине (NEET). Об этом пишет Reuters.

Доступ к приложению ограничен на основании строгого положения закона об информационных технологиях, защищающего «суверенитет и целостность Индии». В правительстве подчеркнули, что мера является вынужденной и «крайней», поскольку точечное удаление незаконного контента не принесло результатов. Власти выразили сожаление за неудобства, доставленные миллионам пользователей.

Причиной жестких мер стал масштабный скандал, когда в мае ключевой медицинский экзамен NEET был отменен из-за утечки экзаменационных вопросов в сеть. Это спровоцировало волну студенческих протестов по всей стране. Очередная попытка сдачи назначена на 21 июня, и блокировка призвана не допустить повторного срыва.

Для Telegram Индия является крупнейшим рынком по количеству загрузок, поэтому столь масштабный запрет стал редким прецедентом. Правозащитники уже раскритиковали решение, заявив об ограничении свободы слова, в то время как правительство настаивает на защите общественных интересов.

Ранее Роскомнадзор заявил, что Telegram продолжает нарушать российское законодательство, несмотря на блокировку запрещенного контента. Ведомство начало замедлять работу мессенджера в середине февраля.