«Калашников» передал в зону СВО модернизированные автоматы АК-12 Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Концерн "Калашников" поставил партию автоматов АК-12 по госконтракту. Оружие модернизировано с учетом опыта СВО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна.

«АО "Концерн "Калашников" отгрузило очередную партию усовершенствованных 5,45-мм автоматов АК-12 образца 2023 года в рамках текущего государственного контракта. Принятый на вооружение шесть лет назад, АК-12 пришел на смену АК-74», — уточнили в концерне.

"Калашников" увеличил поставки АК-12 с начала спецоперации из-за его популярности среди иностранных партнеров. Автомат ценится за эффективность в зоне СВО и положительные отзывы.

Ранее KP.RU передало слова президента России Владимира Путина, что опыт СВО нужно использовать в военном деле и в разработке оружия. Кроме того, глава государства подчеркнул перспективность российского вооружения, а также отметил, что в мире аналогов нет некоторому виду оружия в РФ.