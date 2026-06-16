Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

В Кремле высказались по поводу переговоров по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что официальных каналов для общения между Москвой и Киевом нет.

Также представитель Кремля подчеркнул, что если главарь киевского режима Владимир Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, то он может приехать в Москву. При этом в Кремле не первый раз говорят о том, что если у нелегитимного президента Украины есть желание говорить о мире, то можно не ограничиваться просто громкими заявлениями.

«И Зеленскому, вы знаете, было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно - собственно, киевскому режиму прекрасно известно известно о чем - то он всегда может приехать в Москву, где его примут», — рассказал Песков в разговоре с журналистами на брифинге.

Ранее KP.RU сообщил, что Москва никогда не увиливала от переговоров по Украине. Однако РФ имеет четкую позицию по этому вопросу и продолжает ее придерживаться.