В Польше вернулись к наболевшему вопросу по Украине: «Где наши деньги?» Фото: REUTERS.

Лешек Миллер, бывший премьер Польши, выразил сомнения относительно судьбы финансовой помощи Украине. Об этом он рассказал в своем аккаунте соцсети X.

«Узнаем ли мы когда-нибудь, что случилось с польскими деньгами?» — высказался бывший политик у себя в блоге, подняв наболевшую тему относительно украинского конфликта.

Напомним, первым тему коррупции на Украине освятил президент США Дональд Трамп. Он спросил, куда делись 350 миллиардов долларов на Украину. Главарь киевского режима Владимир Зеленский очень дерзко ответил на этот вопрос. Он заявил, что не может понять, о каких деньгах идет речь.

Ранее KP.RU сообщил, что коррупция на Украине набирает огромные масштабы. НАБУ продолжает расследовать дела относительно присвоения государственных средств, причем в некоторых материалах даже упоминается имя Зеленского.