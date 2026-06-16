В США болельщикам семи стран назвали точную примету, которая принесет поражение командам: такое уже случалось

В США призвали болельщиков ЧМ не одевать статую Рокки в форму из-за проклятия Фото: REUTERS.

Власти Пенсильвания обратились с призывом к болельщикам из стран, чьи сборные проводят матчи ЧМ по футболу в этом американском штате. Они посоветовали не одевать статую персонажа Рокки Бальбоа, исполненного Сильвестром Сталлоне, из-за возможного проклятия. Обращение опубликовано на официальных аккаунтах штата в соцсетях.

Обращение было адресовано делегациям из Бразилии, Гаити, Франции, Ирака, Кюрасао, Хорватии и Ганы.

«Неоднократно статуя украшалась в цвета команд американского футбола, и эти команды в итоге проигрывали. Болельщики сборной Эквадора одели статую в прошлые выходные. Совпадение? История говорит, что нет», - говорится в заявлении штата.

При этом руководство штата извинилось, что не предупредило о «проклятии» заранее.

Накануне, напомним, Германия разнесла Кюрасао на Чемпионате мира. Тренер проигравшей команды Дик Адвокат плакал.

До этого легенды футболы пришли в ярость после старта ЧМ-2026. Они назвали этот чемпионат мира турниром «хаоса, раздора и политических споров».