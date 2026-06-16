Врач назвал летнюю привычку, которая незаметно подрывает здоровье

Врач предостерег от так называемых «лекарственных каникул». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Летом многие люди начинают относиться к своему здоровью менее внимательно, откладывая визит к врачу и пытаясь лечиться самостоятельно. Ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Сергей Козырев рассказал, что такой подход может привести к серьезным последствиям. Об этом пишет NEWS.ru.

«Заболевания требуют обращения к врачу, поскольку зачастую пациент не может правильно поставить диагноз, что ведет к назначению неэффективного или избыточного лечения. В обоих случаях возможны негативные последствия для организма», – уточнил Козырев.

По словам специалиста, в отпускной период люди нередко списывают тревожные симптомы на акклиматизацию, усталость или жаркую погоду. Однако боли в груди, животе, высокая температура и другие признаки недомогания могут сигнализировать о развитии серьезных заболеваний, которые требуют медицинской помощи.

Кроме того, врач предостерег от так называемых «лекарственных каникул», когда люди самостоятельно прекращают назначенное лечение во время отдыха. Это может привести к обострению хронических заболеваний и осложнениям. Эксперт посоветовал заранее обсудить с врачом возможные изменения терапии и позаботиться о необходимом запасе лекарств на время отпуска.

Ранее сайт KP.RU писал, что летом у многих людей могут обостряться хронические заболевания стоп. Жжение и покалывание могут свидетельствовать о сосудистых нарушениях.