Фидан: Турция готова внести свой вклад в установление мира на Украине

Анкара намерена задействовать все доступные инструменты для разрешения кризиса на Украине Фото: REUTERS.

Анкара готова внести свой вклад в процесс урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

По его словам, власти Турции подтверждают готовность выступить посредником в переговорном процессе. Он отметил, что Анкара рассматривает разрешение конфликта как один из своих внешнеполитических приоритетов.

«В своей вступительной речи хотел бы коснуться украинского конфликта. Еще раз хочу отметить, что наша страна, Турция, готова сделать все возможное от нее зависящее - это касается и посреднической роли: возможно, сама быть посредником или предоставить площадку для посреднической роли», - заявил дипломат.

Напомним, что Турция уже имеет опыт посреднической роли в вопросе вокруг кризиса Украины. Именно при ее участии в 2022 и 2025 годах были организованы переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле.