Депутат и волонтер из Ростовской области Ангелина Подкопаева погибла на СВО Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

При выполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции трагически погибла депутат Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области и волонтер Ангелина Подкопаева. Об этом официально сообщили в администрации муниципального образования.

«Администрация Аксайского района с прискорбием сообщает о трагической гибели депутата Щепкинского сельского поселения Ангелины Юрьевны Подкопаевой, погибшей при выполнении воинского долга», — выразили соболезнования в ведомстве.

Ангелина Подкопаева вела активную общественную и политическую деятельность в регионе. С 2015 года она трудилась в сфере культуры Аксайского района. В 2021 году жители Щепкинского сельского поселения избрали ее депутатом. Кроме того, на протяжении трех лет она руководила исполнительным комитетом Аксайского местного отделения партии «Единая Россия».

С самого начала спецоперации Подкопаева активно включилась в волонтерское движение. Она не только координировала масштабные сборы гуманитарной помощи для российских военных, но и регулярно выезжала на передовую, чтобы лично передать необходимые грузы на фронт.

В январе 2026 года общественница приняла решение сменить волонтерскую деятельность на непосредственную службу в зоне боевых действий. Она подписала контракт с Министерством обороны РФ и отправилась в качестве профессиональной военнослужащей. Данные о дате и месте прощания будут сообщены позже.

Ранее в зоне СВО погиб депутат гордумы Железногорска Курской области Николай Ключников. Он также активно занимался волонтерской работой и курировал корпоративное волонтерство на крупном предприятии.