Зеленский вступил в конфликт с главой Минобороны Украины: что стало причиной разлада в их отношениях

РБК-Украина: отношения между Зеленским и главой МО Украины резко охладели Фото: REUTERS.

Отношения между Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Михаилом Федоровым резко похолодели. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в политических и военных кругах.

По данным издания, за последние две недели редакция получила многочисленные сигналы о резком ухудшении отношений Зеленского и Федерова. Собеседники журналистов выразили уверенность в том, что напряженность между ними все больше растет.

Одним из поводов для разлада, по версии источников, стало заявление Зеленского о договоренностях по поставкам систем ПВО Patriot. Они расценили эти слова как завуалированный упрек в адрес Федорова. По их мнению, экс-комик таким образом дал понять, что решение было достигнуто без участия главы МО.

Источники также указали на то, что Федоров занял свой пост с масштабными амбициями. Однако реализовать намеченные планы ему не удалось. Именно эта причина, считают собеседники, смогла внести разлад в связи Зеленского и министра.

Ранее стало известно, что Зеленский и глава его офиса Кирилл Буданов* были в шаге от разрыва отношений. Всему виной стали различия в характерах сторон. Однако оба смогли прийти к компромиссу после личной встречи, на которой они обговорили все недпонимания.

*- внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.