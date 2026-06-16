Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении усилить поддержку Украины. В своем посте в соцсети X она отметила, что ситуация для Киева якобы меняется, и в 2026 году условия будут принципиально иными, чем в предыдущем.

Евродипломат подчеркнула, что Украина "стойко удерживает" линию фронта, и теперь настало время "удвоить усилия союзников". Речь идет о первом транше кредита Евросоюза (ЕС) в 90 миллиардов евро, а также о зимнем пакете мер поддержки, который, по словам фон дер Ляйен, планируется в конце года.

В апреле ЕС утвердил кредит Украине на 90 миллиардов евро, который будет выделен в 2026–2027 годах. Недавно в России лишь одним словом описали судьбу выделенного Киеву кредита. Как писал KP.RU, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что европейскую помощь на 90 миллиардов "разворуют".