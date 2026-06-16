В Израиле подвели итоги конфликта в Иране: Нетаньяху по примеру Трампа приписал себе заслуги

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху Фото: REUTERS.

Израиль и США предотвратили ядерную угрозу Ирана. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, рассказала пресс-служба израильского премьера.

«Вместе с нашими американскими друзьями мы запустили самую масштабную наступательную воздушную операцию в истории Израиля. Мы нейтрализовали ядерных ученых», — приписал себе заслуги Нетаньяху.

Иран стремился к ядерному оружию и скрывал свою ракетную и ядерную промышленность. Нетаньяху предупредил, что борьба с Ираном и его союзниками в Газе, Ливане, Сирии и Йемене продолжается, и Израиль должен оставаться бдительным. При этом стороны конфликта готовятся подписать мирное соглашение. Однако Тегеран настаивает на том, чтобы продолжать работать в сфере мирного атома.