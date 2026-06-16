Сестра пропавшего новосибирца, которого искали две недели, заявила о похищении

Сестра мужчины собирается обращаться в правоохранительные органы. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Сестра 49-летнего Виктора*, который две недели числился пропавшим, намерена обратиться в полицию с заявлением о похищении и незаконном лишении свободы. Мужчина вернулся домой 8 июня и рассказал, что все это время его удерживали в организации, которая позиционирует себя как место помощи людям в трудной ситуации

Как рассказала женщина КП-Новосибирск, 26 мая Виктор направлялся домой и буквально не дошел 300–400 метров. Он был в состоянии алкогольного опьянения и не помнит, сам сел в машину или его затолкали силой. В «рабочем доме» у мужчины забрали банковскую карту и ключи, платили по тысяче рублей в день за труд и не отпускали, обещая сообщить матери о его местонахождении.

Сбежать Виктору удалось во время выезда на работу: под предлогом «сходить в туалет» он убежал через кусты, попросил помощи у прохожей, которая довезла его до вокзала, и добрался домой. Сестра уже проконсультировалась с адвокатом, который считает, что здесь можно усмотреть признаки похищения и незаконного лишения свободы.

*Имя изменено

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