Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский сейчас находится на саммите G7 во Франции. Там он выступил с новым требованием для Украины. Ему уже недостаточно просто финансирования, бывший комик хочет получить лицензию на производство ракет ПВО для Украины. Об этом он рассказал сам в своем Telegram-канале.

«Приоритеты ясны: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию. Важно, что США готовы обеспечить backstop по этим направлениям работы», — резюмировал Зеленский в своем сообщении.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский на этом саммите поставил для себя грандиозные цели. Он продолжает выпрашивать финансирование у Запада, а также хочет встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Однако, зачастую такие поездки для Зеленского оборачиваются только пустыми обещаниями союзников.