Лавров назвал возмутительным перезахоронение Украиной останков нацистов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава МИД России Сергей Лавров назвал возмутительным перезахоронение Украиной останков нацистских преступников, осужденных нюрнбергским судом.

По словам главы внешнеполитического ведомства, режим Зеленского, не стесняясь для всяких экивоков, проводит открытую политику реабилитации нацистских преступников.

«Европа под эти его конкретные действия, возмутительные, включая включая перезахоронение преступников-коллаборационистов, с аплодисментами заявляет, что Зеленский защищает европейские ценности», - подчеркнул Лавров.

Напомним, Зеленский принимал участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и присвоении одному из подразделений имя «Героев УПА*». Такое решение вызвало напряженность в отношениях Украины и Польши на фоне неопределенного вопроса о трактовке Волынской резни.

* - организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ