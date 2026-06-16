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НовостиВ мире16 июня 2026 11:52

Трамп хочет организовать чистку в Пентагоне и ЦРУ: что случилось

IH: Трамп рассматривает увольнение глав Пентагона и ЦРУ из-за спора вокруг Ирана
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп хочет устроить настоящую чистку в Пентагоне и ЦРУ из-за Ирана. Об этом пишет издание Israel Hayom.

Отмечается, что под удар попадут все чиновники, которые выступают против ядерного соглашения с Ираном. Причем угроза нависла и над министром обороны США Питом Хегсетом. Также под удар может попасть Джон Рэтклифф, глава ЦРУ.

«Вопрос решен. Любой, кто выступал против, мог поплатиться за это», — пишет иностранное издание, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника.

Ранее KP.RU сообщил, что лидер Белого дома Дональд Трамп обеспокоен тем, что в Белом доме не согласны с его решением по Ирану. Причем он уже пригрозил отставкой даже госсекретарю США Марко Рубио. Напомним, стороны согласовали меморандум, предусматривающий прекращение огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива для судоходства.