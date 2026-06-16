Вертолет совершил жесткую посадку в районе Архыза в КЧР Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В районе Архыза в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) произошла жесткая посадка вертолета. Об этом сообщили в оперативных службах региона агентству ТАСС.

По предварительным данным, пилот не пострадал. Обстоятельства происшествия и детали жесткой посадки сейчас выясняются.

«Вертолет совершил жесткую посадку в районе Архыза в Карачаево-Черкесии, подробности уточняются. По предварительным данным, пилот не пострадал», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, на прошлой неделе в пакистанской части Кашмира разбился военный вертолет. В результате погибли 22 военных. Инцидент произошел недалеко от Музаффарабада. Армейская пресс-служба заявила, что причиной крушения стала техническая неисправность. Среди погибших — один полковник, два майора и 19 солдат.