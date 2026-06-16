Выпускникам назвали продукт, который снижает стресс перед поступлением

Витамин B6 из мойвы участвует в выработке нейромедиаторов, которые помогают снижать тревожность. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В период экзаменов и поступления абитуриентам стоит обратить внимание на рацион питания, в частности на мойву. По словам врача-нутрициолога Анны Цукановой, эта недорогая рыба может помогать организму лучше справляться со стрессом. Об этом пишет «Газета.Ru».

«100 граммов мойвы 3-4 раза в неделю на протяжении полутора месяцев создают в клетках мембранный резерв омега-3, который влияет на работу генов, отвечающих за реакцию на стресс. Чтобы снизить базовый уровень кортизола и восстановить баланс между префронтальной корой и лимбической системой, требуется 4-6 недель регулярного поступления омега-3 жирных кислот», – рассказала эксперт.

Специалист отметила, что в период после ЕГЭ и подачи документов уровень стресса у выпускников часто резко возрастает. Это может влиять на принятие решений: абитуриенты начинают действовать импульсивно и выбирать вузы под давлением тревоги, а не реальных возможностей.

Витамин B6 из мойвы, как отметила специалист, участвует в выработке нейромедиаторов, которые помогают снижать фоновую тревожность. Омега-3 влияет на работу центров страха и способствует более спокойной оценке конкурсной ситуации и анализу прошлых проходных баллов.

Прежде министр цифрового развития Максут Шадаев на ПМЭФ сообщил о планах запустить совместную программу, направленную на развитие навыков работы с ИИ у педагогов, при этом изменения в порядке их аттестации не планируются, пишет «Царьград».