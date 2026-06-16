AFP: лидеры G7 договорились усилить энергетическое давление на Россию Фото: REUTERS.

Лидеры стран «Большой семерка» (G7) в ходе текущего саммита достигли соглашения о необходимости усилить санкционное давление на Россию. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse, ссылаясь на информированный дипломатический источник.

По данным агентства, новый виток ограничений затронет прежде всего ключевой сектор российской экономики. Речь идет о расширении «санкций в сфере энергетики». Конкретный перечень мер и механизмы их реализации пока не раскрываются.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Москвы уже есть большой опыт борьбы с антироссийскими санкциями. По его словам, правительство продолжает успешно минимизировать санкционное давление стран Евросоюза.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил, что антироссийские санкции наносят вред не Москве, а мировой экономике, делая из нее инвалида.